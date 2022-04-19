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Valorant Fade Türk mü, özellikleri neler? Valorant Türk ajan ne zaman gelecek?

19.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant Fade haberleri gündemde yer alıyor. Valorant hakkında bir süredir Türk olacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Riot Games'in ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi olan oyunu Valorant'a Türk bir ajan geleceği bir süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Oyuna dair ipuçları sızlamaya devam ediyor. İşte Valorant oyununa dair detaylar!

Valorant Fade Türk mü, özellikleri neler? Valorant Türk ajan ne zaman gelecek?

Valorant oyununa Türk bir ajan geleceği belli bir süredir konuşıluyor. Son derece geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyun hakkında çıkan her haber hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Valorant'a gelecek yeni ajanın Zehra adında, Almanya'da yaşayan bir Türk olabileceği bile gelen söylentiler arasında yer alıyor. Riot Games'in ilk sinyallerini lokum, Türk kahvesi ve nazar boncuğu içeren bir görselle verdiği Türk Valorant ajanı Fade'in nasıl görüneceği de yapılan bir sızıntı sonucunda ilk kez ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar...

VALORANT TÜRK AJAN NE ZAMAN GELECEK?

Riot Games'in rekabetçi FPS oyunu Valorant dünyanın dört bir yanında pek çok oyuncu tarafından sevilen en popüler yapımlardan. Her biri farklı yeteneklerle donanmış ajanlara ev sahipliği yapan oyunda bu ajanlar dünyanın farklı köşelerinden geliyorlar. Meksika, Fas, Kore ve Almanya gibi çok çeşitli ülkelerin ajanlarının yanına yakın zamanda ise bir Türk ajan da eklenecek.

VALORANT FADE TÜRK MÜ, ÖZELLİKLERİ NELER?

Valorant cephesinden gelen sızıntılarla ile bildiğimiz ValorLeaks hesabı tarafından yayınlanan görselde Türk ajan Fade'i ilk kez kanlı canlı görüldü. Ajanın ellerindeki kına ile yapılmış gibi duran desenler, her iki gözünün de Ankara kedisi gibi farklı renklerde olması gibi detaylar da ajan üzerinde titizlikle çalışıldığının kanıtlarından. Türk ajan Fade henüz Riot Games tarafından resmi olarak tanıtılmamış olsa da karakterimizin sızdırılan fotoğraftaki ajan olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Zira daha önce karakterin yeteneklerini tanıtan bir görselde de karakterimizin eli görünüyordu, bu iki görsel birbirini tamamlar nitelikte görülüyor.

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Valorant
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