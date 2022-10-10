Valorant hesap girişi: Valorant hesap girişi nasıl yapılır?

Valorant ilk olarak 2020 senesinde yayınlandı. Riot Games’in geliştirdiği Valorant, yayınlandıktan sonra milyonların sevdiği bir oyun oldu. Valorant’ın beta sürümü dahi oyunseverlerden büyük ilgi gördü. Ücretsiz indirilip oynanabilen Valorant, oyun içinde çeşitli satım ve alım işlemlerinin yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. Bilgisayardan oynanabilen Valorant için ilk olarak giriş yapmak gerekir. Valorant kullanıcı hesabı girişi işlemlerinin ardından oyun oynanabilir.

Valorant hesap girişi nasıl yapılır?

Valorant girişi birkaç adımdan oluşur. Valorant hesap girişi adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

Önce Valorant sitesine giriş yapılır,

Oyunun sitesine giriş yaptıktan sonra “Hemen Oyna” butonuna tıklanır,

Hesap Oluşturma alanı seçilip basılır,

Kullanıcı adı, şifre vb. istenen tüm bilgilerin doğrusu girilmelidir,

Hesabın oluşturulmasının ardından kullanıcı Valorant indirme sayfasına yönlendirilir,

Valorant indirme sayfasından “İndir” tuşuna tıklanarak oyun bilgisayara kolayca indirilir,

Oyunun yüklenmesinin ardından Riot hesabıyla oturum açılır. Oturum açma işleminin ardından oyun hesabı oluşturularak ilerlenir.

Valorant hesap girişinde dikkat edilmesi gerekenler

Valorant hesap girişi işlemleri yapılırken birkaç noktaya çok dikkat edilmesi gerekir. Valorant hesap girişinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

Kullanıcı adı; küfür, hakaret gibi kötü söylemlerden oluşmamalı,

Gerçek e-posta hesabı kullanılmalı,

Güçlü şifre oluşturulmalı,

Valorant hesap girişinde kullanıcı adı dikkatli belirlenmelidir. Riot Games’in kullanıcı adıyla ilgili izlemiş olduğu politika şeffaftır. Kullanıcı adında küfür, hakaret gibi kötü söylemler varsa sistem otomatik olarak uygunsuz olarak işaretler.

Bir Valorant hesabına aynı nedenden dolayı birden çok uyarı niteliğinde rapor gönderildiğinde hesap, yasaklanmaya kadar varan yaptırıma uğrar. Kullanıcı adının yanı sıra güvenlik konusuna da çok dikkat edilmelidir. Güvenli bir Valorant girişi için şifre karmaşık ve uzun belirlenmelidir. Hesabın başka kişilerin eline geçmemesi için şifrenin anlamsız oluşturulması güvenli bir yöntemdir. Güçlü şifre oluşturmakta zorlananlar ya da şifresini unutanlar; şifre yöneticileri bölümünden yararlanabilir.

Valorant hesap girişi işlemlerinden sonra Riot Games e-posta hesabına iki çeşit e-posta gönderir. İlk gönderilen e-postada belirlenen kullanıcı adı yazılıdır. İlk e-posta üzerinden Varolant hesabı üzerinde değişiklikler yapılabilir. İkinci gönderilen e-postada ise Varolant oyunuyla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfa linki vardır.



