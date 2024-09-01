Valorant indir - Valorant nasıl ve nereden indirilir?

Çok oyunculu bir çevrim içi nişancı oyunu olan Valorant 2020 senesinin Haziran ayından beri sayısız oyuncuya takımlar hâlinde mücadele etme fırsatı sunar. Bu oyunun masaüstü bilgisayar, laptop ve oyun konsolu gibi cihazlar aracılığıyla nasıl oynandığı ise “Valorant hangi siteden indirilir?” sorusuna yanıt aranmasına yol açar. Bu bağlamda ücretsiz olarak giriş yapılabilen nişancı oyununun hangi siteden cihazlara indirilebildiği ve yükleme işleminin nasıl tamamlandığı gibi konular üzerine bilgi verilmelidir.

Valorant indirme işlemi nasıl yapılır?

Riot Games tarafından geliştirilip piyasaya sürülen Valorant çok oyunculu taktiksel bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Dünyanın dört bir yanından bu oyuna giriş yapan oyuncular, 2 takımdan birine dahil olarak çevrim içi ortamda mücadeleye başlar. 2 Haziran 2020’de resmî olarak erişime açılan Valorant adlı oyunda temel amaç savunma veya saldırı yapmayı tercih ederek ajan olarak isimlendirilen karakterlerle haritada belirtilen hedefleri tamamlamak ya da bu hedeflerin önüne geçmektir.

Günümüzde 17 adet güncel karakter seçeneği bulunan bu oyunu keşfetmek isteyen kişiler “Valorant indir işlemi ve kurulum adımları nelerdir?” sorusuna yanıt arar.

Valorant indirme ve kurulum adımları

Ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilen çevrim içi nişancı oyunu Valorant'ı bilgisayarına yüklemek isteyen kişiler “Valorant nasıl indirilir?” sorusunu yanıtlayan aşağıdaki adımları takip edebilir:

“Valorant nereden indirilir?” diyen kişiler ilk olarak web tarayıcısı üzerinden oyunun resmî sitesine giriş yapmalıdır.

Valorant resmî sitesinin ana sayfasında sağ üst köşede “Hemen Oyna” butonu mevcut iken sekmenin ortasında ise “Ücretsiz Oyna” seçeneği yer alır.

Yukarıda belirtilen butonlarla Riot hesabı oluşturularak veya mevcut profile giriş yapılarak çevrim içi oyun merkezine direkt olarak erişim sağlanabilir.

Valorant indir PC, Xbox, PlayStation butonlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar ise sayfanın en alt kısmında yer alan “Ücretsiz Oyna” yazısına tıklamalıdır.

Bu yazıya tıklayan kullanıcılar açılan yeni sekmede oyunun farklı cihazlar için oluşturulan sayfalarına giderek “Valorant indir, Windows, PS” işlemlerini gerçekleştirir.

Oyunun dosyası masaüstü bilgisayarlara veya laptoplara indirildiği zaman belgenin üstüne çift tıklanarak kurulum sürecinin tamamlanması gerekir.

Valorant'a giriş yapmak ve oynamak için bir Riot Hesabı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Valorant indirmesi kaç GB?

Günümüzde çeşitli güncellemelerle birlikte geliştirilen Valorant oyununun önerilen sistem gereksinimleri incelendiğinde depolama alanının 20 GB olarak belirtildiği görülür. Dolayısıyla bu nişancı oyununun yüksek performansla deneyimlenebilmesi için minimum 20 GB kapasiteye sahip olan bir depolama alanı gerektirdiği açıklanmalıdır.