HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Valorant indir - Valorant nasıl ve nereden indirilir?

Valorant indir - Valorant nasıl ve nereden indirilir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.08.2024 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran 2020’de resmî olarak erişime açıldığı bilinen çok oyunculu bir nişancı oyunu olan Valorant’a pratik yöntemlerle giriş yapılabilir. Bu oyunun Windows, Xbox ve PlayStation platformundaki cihazlara indirilmesi mümkündür. Valorant’ın keşfedilmesi için ise bu oyunun nereden, nasıl indirildiği ve depolama alanında ne kadar yer kapladığı gibi detaylar açıklanmalıdır.

Valorant indir - Valorant nasıl ve nereden indirilir?

Çok oyunculu bir çevrim içi nişancı oyunu olan Valorant 2020 senesinin Haziran ayından beri sayısız oyuncuya takımlar hâlinde mücadele etme fırsatı sunar. Bu oyunun masaüstü bilgisayar, laptop ve oyun konsolu gibi cihazlar aracılığıyla nasıl oynandığı ise “Valorant hangi siteden indirilir?” sorusuna yanıt aranmasına yol açar. Bu bağlamda ücretsiz olarak giriş yapılabilen nişancı oyununun hangi siteden cihazlara indirilebildiği ve yükleme işleminin nasıl tamamlandığı gibi konular üzerine bilgi verilmelidir.

Valorant indirme işlemi nasıl yapılır?

Riot Games tarafından geliştirilip piyasaya sürülen Valorant çok oyunculu taktiksel bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Dünyanın dört bir yanından bu oyuna giriş yapan oyuncular, 2 takımdan birine dahil olarak çevrim içi ortamda mücadeleye başlar. 2 Haziran 2020’de resmî olarak erişime açılan Valorant adlı oyunda temel amaç savunma veya saldırı yapmayı tercih ederek ajan olarak isimlendirilen karakterlerle haritada belirtilen hedefleri tamamlamak ya da bu hedeflerin önüne geçmektir.

Günümüzde 17 adet güncel karakter seçeneği bulunan bu oyunu keşfetmek isteyen kişiler “Valorant indir işlemi ve kurulum adımları nelerdir?” sorusuna yanıt arar.

Valorant indirme ve kurulum adımları

Ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilen çevrim içi nişancı oyunu Valorant'ı bilgisayarına yüklemek isteyen kişiler “Valorant nasıl indirilir?” sorusunu yanıtlayan aşağıdaki adımları takip edebilir:

  • “Valorant nereden indirilir?” diyen kişiler ilk olarak web tarayıcısı üzerinden oyunun resmî sitesine giriş yapmalıdır.
  • Valorant resmî sitesinin ana sayfasında sağ üst köşede “Hemen Oyna” butonu mevcut iken sekmenin ortasında ise “Ücretsiz Oyna” seçeneği yer alır.
  • Yukarıda belirtilen butonlarla Riot hesabı oluşturularak veya mevcut profile giriş yapılarak çevrim içi oyun merkezine direkt olarak erişim sağlanabilir.
  • Valorant indir PC, Xbox, PlayStation butonlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar ise sayfanın en alt kısmında yer alan “Ücretsiz Oyna” yazısına tıklamalıdır.
  • Bu yazıya tıklayan kullanıcılar açılan yeni sekmede oyunun farklı cihazlar için oluşturulan sayfalarına giderek “Valorant indir, Windows, PS” işlemlerini gerçekleştirir.
  • Oyunun dosyası masaüstü bilgisayarlara veya laptoplara indirildiği zaman belgenin üstüne çift tıklanarak kurulum sürecinin tamamlanması gerekir.
  • Valorant'a giriş yapmak ve oynamak için bir Riot Hesabı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Valorant indirmesi kaç GB?

Günümüzde çeşitli güncellemelerle birlikte geliştirilen Valorant oyununun önerilen sistem gereksinimleri incelendiğinde depolama alanının 20 GB olarak belirtildiği görülür. Dolayısıyla bu nişancı oyununun yüksek performansla deneyimlenebilmesi için minimum 20 GB kapasiteye sahip olan bir depolama alanı gerektirdiği açıklanmalıdır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Valorant Oyun Riot Games
En Çok Okunan Haberler
Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Bakan Şimşek ''vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

Bakan Şimşek ''vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.