Valorant maç tekrarı izleme nasıl yapılır? Valorant’ta maç tekrarı izlenebilir mi?

Valorant oynayan birçok kullanıcı eski maçların tekrarını izleyerek, oyunda hile olup olmadığı öğrenmek istemektedir. Oyunda eski maçları yeniden izleme gibi bir özellik yoktur. Ancak kullanıcılar önceden oynadıkları maçları birkaç basit uygulama aracılığı ile sonradan izleyebilmektedir.

Valorant maç tekrarı izlenebilir mi?

Oyun içerisinde maçları tekrar izleme gibi bir sistem bulunmamaktadır. Valorant'ta maç tekrarı izleme için birçok farklı uygulama mevcuttur. Bu uygulamalar çoğunlukla video kaydetme amaçlıdır. Böylece maçları video olarak kaydedip, tekrar izleme şansınız bulunmaktadır. Kullanıcılar oynadıkları maçları veya rakiplerinin oynadıkları maçları otomatik olarak kayıt altına alabilir ve sonrasında izleyebilir. Bunun için öncelikle karşınıza çıkan bu uygulamalardan birini yüklemeniz gerekmektedir. Uygulamayı yükledikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek geçmiş maçları tekrar izleyebilirsiniz.

Öncelikle seçmiş olduğunuz uygulamaya giriş yapınız.

Ardından uygulama açıkken oyuna giriş yapın.

Oyun oynarken uygulama otomatik olarak maçları kayıt altına alacaktır.

Uygulama aracılığı ile maçları kaydettikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek, istediğiniz maçı tekrar izleyebilirsiniz.

Valorant maçını kaydedip tekrar izleme için oyuna giriş yapmalısınız.

Oyuna giriş yaptıktan sonra “karşılaşma geçmişi” sekmesine tıklayınız.

Açılan ekranda tekrar izlemek istediğiniz maçı bulunuz.

Maç bilgilerinin hemen sağ tarafında “video resmi” bulunmaktadır. Bu resme tıklayarak, önceden kaydetmiş olduğunuz tüm maçlara ulaşabilirsiniz.

Valorant maç tekrarı izleme uygulamaları

Valorant’ta geçmiş maçları tekrar izlemek isteyen kullanıcılar bazı uygulamalardan faydalanabilir. Bu uygulamaları bilgisayarınıza indirip yüklemeden önce belleğinizin yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bilgisayarınız yeterince iyi bir performansa sahip değilse kayıt esnasında drop veya FPS gibi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Valorant’ta alternatif uygulamalar aracılığı ile maçlarınızı kaydedebilir ve istediğiniz zaman tekrardan izleyebilirsiniz.

Video kaydetme işleminin maçtan önce başlatılması gerekmektedir. Maç süresi boyunca kayıt işlemi devam edecektir. Maçları sonradan izleyerek, nerelerde yanlış yaptığınızı görebilir ve sonraki oyunlarda daha kolay rank atlayabilirsiniz. Maç tekrarını izlemek için kullanabileceğiniz uygulamalar ise aşağıda yer almaktadır.

Camtasia Studio

Gom Cam

Loom

Movavi Screen Recorder



