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Valorant oyununun ücretsiz tam sürümü yoğun talep nedeniyle Avrupa'da kısa bir süreliğine çevrim dışı kaldı

22.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Tüm dünya genelinde milyonlarca oyun severin beklediği Valorant'ın ücretsiz tam sürümü 2 Haziran sabahı erişime açıldı.

Valorant oyununun ücretsiz tam sürümü yoğun talep nedeniyle Avrupa'da kısa bir süreliğine çevrim dışı kaldı

Tüm dünya genelinde milyonlarca oyun severin beklediği Valorant'ın ücretsiz tam sürümü 2 Haziran sabahı erişime açıldı.

Oyun özellikle Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gördü. Yoğun talep nedeniyle Riot Games, ilk 'FPS' (First Person Shooter- Birinci Şahıs Nişancı) oyunu olan Valorant'ı Avrupa'da kısa bir süreliğine 'acil bakım gereksinimi' nedeniyle çevrim dışı almak zorunda kaldı.

Oyuncular kısa bir süreliğine '59 Kodlu' hatayla karşılaştı. Her ne kadar uyarıda oyunculara programı yeniden başlatmaları tavsiye edilse de, sunucular yeniden çevrim içi olana kadar herhangi bir işlem yapılamadı.

Valorant'ın öğleden sonra saatlerinde Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunun 'birkaç saat içinde' çözüleceği belirtildi.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1267838149486505984?s=20

Valorant'ın tam sürümünün erişime açıldığı gün Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Brezilya'daki oyuncular da bazı teknik sıkıntılar yaşadı.

Özellikle ücretsiz kullanıma açılan yeni oyun sürümlerinde bu tür hatalar çok sık yaşanmıyor.

'Amaç kısa sürede fazla bölgeye ulaşmak'

Ama aralarında her ay milyonlarca oyun severin aktif olarak oynadığı 'League of Legends'ın da bulunduğu milyonlarca sanal oyunun sahibi olan Riot Games için bu sorunun da uzun sürmesi beklenmiyor.

Dünya genelinde popüler olan oyun 7 Nisan'dan 28 Mayıs'a kadar kapalı beta sürümündeydi.

Beta sürümdeyken yaklaşık 3 milyon oyuncu, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un sahibi olduğu Twitch adlı platformda yaklaşık 470 milyon saat izlendi.

Valorant, beşer kişilik takımlar halinde oynanan taktiksel bir nişancı oyunu. Programda oyuncular da kendi aralarında yazışabiliyor.

Valorant'ın Türkçe internet sitesi de var.

Sitede oyunla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"VALORANT yepyeni bir küresel rekabet ortamı. Oyuncuların Spike'ı yerleştirmeye veya imha etmeye çalıştığı, 5'e 5'lik, herkesin tur başına tek cana sahip olduğu bu taktiksel nişancılık oyununda 13 turu ilk kazanan galibiyeti alır. İş silahlar ve mermilerle bitmiyor; duruma uyum sağlayan, çevik ve ölümcül yetenekleri olan ajanlardan birini seç ve kendini gösterebileceğin anları kolla. En önemli silahın yaratıcılık."

Riot Games şirketinde Valorant ekibinin baş yapımcısı Anna Donlon, amaçlarının Valorant'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

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