HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Valorant oyununun ücretsiz tam sürümü yoğun talep nedeniyle Avrupa'da kısa bir süreliğine çevrim dışı kaldı

Valorant oyununun ücretsiz tam sürümü yoğun talep nedeniyle Avrupa'da kısa bir süreliğine çevrim dışı kaldı

01.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Tüm dünya genelinde milyonlarca oyun severin beklediği Valorant'ın ücretsiz tam sürümü 2 Haziran sabahı erişime açıldı.

Valorant oyununun ücretsiz tam sürümü yoğun talep nedeniyle Avrupa'da kısa bir süreliğine çevrim dışı kaldı

Tüm dünya genelinde milyonlarca oyun severin beklediği Valorant'ın ücretsiz tam sürümü 2 Haziran sabahı erişime açıldı.

Oyun özellikle Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gördü. Yoğun talep nedeniyle Riot Games, ilk 'FPS' (First Person Shooter- Birinci Şahıs Nişancı) oyunu olan Valorant'ı Avrupa'da kısa bir süreliğine 'acil bakım gereksinimi' nedeniyle çevrim dışı almak zorunda kaldı.

Oyuncular kısa bir süreliğine '59 Kodlu' hatayla karşılaştı. Her ne kadar uyarıda oyunculara programı yeniden başlatmaları tavsiye edilse de, sunucular yeniden çevrim içi olana kadar herhangi bir işlem yapılamadı.

Valorant'ın öğleden sonra saatlerinde Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunun 'birkaç saat içinde' çözüleceği belirtildi.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1267838149486505984?s=20

Valorant'ın tam sürümünün erişime açıldığı gün Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Brezilya'daki oyuncular da bazı teknik sıkıntılar yaşadı.

Özellikle ücretsiz kullanıma açılan yeni oyun sürümlerinde bu tür hatalar çok sık yaşanmıyor.

'Amaç kısa sürede fazla bölgeye ulaşmak'

Ama aralarında her ay milyonlarca oyun severin aktif olarak oynadığı 'League of Legends'ın da bulunduğu milyonlarca sanal oyunun sahibi olan Riot Games için bu sorunun da uzun sürmesi beklenmiyor.

Dünya genelinde popüler olan oyun 7 Nisan'dan 28 Mayıs'a kadar kapalı beta sürümündeydi.

Beta sürümdeyken yaklaşık 3 milyon oyuncu, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un sahibi olduğu Twitch adlı platformda yaklaşık 470 milyon saat izlendi.

Valorant, beşer kişilik takımlar halinde oynanan taktiksel bir nişancı oyunu. Programda oyuncular da kendi aralarında yazışabiliyor.

Valorant'ın Türkçe internet sitesi de var.

Sitede oyunla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"VALORANT yepyeni bir küresel rekabet ortamı. Oyuncuların Spike'ı yerleştirmeye veya imha etmeye çalıştığı, 5'e 5'lik, herkesin tur başına tek cana sahip olduğu bu taktiksel nişancılık oyununda 13 turu ilk kazanan galibiyeti alır. İş silahlar ve mermilerle bitmiyor; duruma uyum sağlayan, çevik ve ölümcül yetenekleri olan ajanlardan birini seç ve kendini gösterebileceğin anları kolla. En önemli silahın yaratıcılık."

Riot Games şirketinde Valorant ekibinin baş yapımcısı Anna Donlon, amaçlarının Valorant'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdiKaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te gölette boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Kahreden olay! Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üstüne çıktı

Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üstüne çıktı

Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi

Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi

Ücretsiz kıyma çektirmek için metrelerce kuyruk oluştu

Ücretsiz olduğunu duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu

Kum zambağını koparmanın cezası 73 bin TL

Onu koparan yandı! Cezası 73 bin TL

Kamyonetin arkasına bağladığı atı, kilometrelerce koşturdu

Aracın arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.