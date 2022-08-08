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Valorant rank sistemi nasıl çalışır, ne zaman sıfırlanır? Valorant rütbe sıralaması nedir?

06.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde oyun sektörü, önü alınamaz bir hızla büyümektedir. Sektörde yer alan firmalar büyük bir yarışın içindeler. Bu yüzden fark yaratabilmek, yenilikçi bir bakış açısı katabilmek çok önemli hale geldi. Sektörün önemli isimlerinden Riot Games, 2020 yazında Valorant’ı oyunseverlerin beğenisine sundu. Oyun, taktikler üzerine kurulu olup her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam etmektedir. Valorant rank sistemi nasıl çalışır, ne zaman sıfırlanır?

Valorant rank sistemi nasıl çalışır, ne zaman sıfırlanır? Valorant rütbe sıralaması nedir?

İçindekiler

  • Valorant rütbe sıralaması nedir?
  • Valorant rank sistemi nasıl çalışır?
  • Valorant rank sistemi ne zaman sıfırlanır?

Dünya genelinde geniş bir kitleye yayılan Valorant, stratejik bir FPS oyunudur. Oyunda 8 değişik lig vardır. Oyuna yeni başlayanlar ‘derecesiz’ olarak tanımlanırken yapılan 5 oyun sonrası oyuncular kendi yeteneklerine göre liglere dahil olmaktadırlar. Bu açıdan, karakterlerin becerileri ve oyuncuların amaçları oyunun ilerlemesi açısından çok önemlidir.

Valorant oyuncularının sıklıkla oynamak istediği seçenek dereceli moddur. Bu sistemin nasıl işlediği, rütbelerdeki rakamsal sıraların nasıl ilerlediği oyuncular arasında merak konusu olmaktadır.

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Valorant rütbe sıralaması nedir?

Valorant’ta oyuncular arasında kıyasıya bir mücadele vardır. Bu mücadeleyi sağlayan Valorant’taki rank sistemidir. Oyuncular derecesiz mod yerine rekabetçi moda girdiklerinde daha sıkı bir heyecanla karşılaşırlar.

Valorant’ta rütbeler, başarı oranınıza göre kademe atlamaktadır. Özellikle ekiple oynadığınız oyunlar sayesinde daha hızlı bir yükselme trendi yakalamanız mümkündür. Bir strateji oyunu olduğu için karakterlerin becerileriyle birlikte doğru taktiği uygulayabilmek de oyunda büyük önem taşıyor. Bu uygulamaları yapabilen oyuncular daha basit bir şekilde rütbe atlayabilir.

Oyunda 8 rütbe bulunmaktadır. Bu rütbeler en düşükten en yükseğe doğru sıralandığında sıralama şöyle olur:

  • Demir
  • Bronz
  • Gümüş
  • Altın
  • Platin
  • Elmas
  • Ölümsüzlük
  • Işıyan (Eskiden Valorant olarak isimlendirilirdi)
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Valorant rank sistemi nasıl çalışır?

Oyunda öncelikle belirli bir sayıda derecesiz maç yapılma şartı vardır. Oyun tarafından, oyuncuların çok daha fazla tecrübeli olması hedeflenmektedir. Dereceli maçlara geçiş yapıldığında, her oyunda olduğu gibi kazanma ve kaybetme üzerine kurulu bir sistem göze çarpmaktadır. Basit bir anlatımla, her kazanılan maçta puan kazanılırken her kaybedilen maçta puan kaybedilir. Oyunda puan durumuna göre kademe atlama söz konusu olmaktadır.

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Oyuncular en düşük kademe olan demirden başlayıp puan durumlarına göre yüksek kademelere doğru çıkabilirler. Işıyan yani en üst seviyeye çıkan az sayıda oyuncu bulunmaktadır. Oyunda adaleti sağlayabilmek adına, oyuncuların kendi seviyelerine yakın oyuncularla maç atamaları yapılmaktadır.

Oyunda rank sistemi değişik bir yaplandırmayla işler. Ekipteki kazanma ve kaybetme durumu ya da ölme ve öldürmeyle alakalı olarak oyunculara puanlar verilmektedir. Oyuncular için hesaplanan 100 üzerinden değerlendirilen bir sistem bulunmaktadır ve %100 olan oyuncu bir üst kademeye geçmektedir.

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Valorant rank sistemi ne zaman sıfırlanır?

Çoğu oyuncunun merak ettiği konulardan birisi oyunda sıfırlamanın olup olmadığıdır. Muadil başka oyunlarda da olduğu gibi rank'ler Volarant oyununda da sıfırlanacaktır. Her bölüm bitiminde oyunda bir sıfırlanma yaşanmaktadır. Bu sebeple bölüm bitiminden önce bir önceki bölüme dair puanlar, ödüller ve rütbelerdeki yükselmeler dahil olmak üzere tüm ilerlemeleri gerçekleştirmek daha uygun gözükmektedir.

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Valorant
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