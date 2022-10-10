Valorant şifre değiştirme adımları: Riot Games oyunu Valorant'ta şifre değişikliği nasıl yapılır?

Valorant hesabına giriş Riot Games ile yapılır. Bu yüzden ayrı Valorant hesabına gerek kalmaz. Valorant ve Riot Games aynı hesap üzerinden çalışır. Riot ve Valorant hesapları entegredir. Valorant şifre değiştirme işlemlerine ise kullanıcılar farklı sebeplerden dolayı başvurur. Valorant şifresinin unutulması gibi durumlarda şifre değiştirme işlemi yapılır.

Valorant'ta şifre değişikliği nasıl yapılır?

Valorant'ta şifre değişikliği için birkaç adımın takip edilmesi gerekir. Valorant şifre değişikliği adımları ise şu şekildedir;

İlk olarak account.riotgames.com adresi üzerinden Riot Games hesabına giriş yapılır.

Sağ üst köşede “Hesabım” alanına tıklanır.

Açılacak menü üzerinden “Ayarlar” kısmına tıklanıp daha sonra “Hesap” seçilir.

Şifrenin yan tarafındaki "Düzenle" simgesine tıklanır.

Açılacak ekran üzerinden "Şifre değiştir" ekranına gidilir.

Mevcut şifre ile yeni şifre yazılıp “Gönder” kutusuna tıklanır.

Mevcut ve yeni şifrenin yazılmasının ardından Valorant şifre onaylama işlemi tamamlanmış olur.

Valorant şifre sıfırlama

Valorant'ta şifremi unuttum işleminin ardından sıfırlama yapılır. Valorant şifresi unutulduğunda kullanıcılar hesabına ancak sıfırlama işlemiyle erişebilir. Şifrenin sıfırlanması için aşağıda belirtilen adımların uygulanması gerekir. Valorant şifre sıfırlama adımları ise şöyledir;

İlk olarak Riot Games sitesinin “Şifremi Unuttum” alanına giriş yapılır.

Ekrana gelen alanda kullanıcı adının istendiği sayfa açılır.

Kullanıcı adı ilgili yere girilir.

Kullanıcı adı bilgisinin girilmesinin ardından kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama ile ilgili ileti gönderilir.

Gelen iletiye basıldığında yeni şifre oluşturmayla ilgili form kullanıcının karşısına çıkar.

Kullanıcı istediği şifreyi yazıp kaydedebilir.

Valorant şifre değiştirme işleminin ardından hesabın açık olduğu cihazlardan otomatik çıkış yapılır. Şifre değiştirme sonrasında cihazlardan çıkış yapıldığı için hepsine yeniden giriş yapılması gerekir. Yeni şifre belirlerken güvenlik seviyesinin yüksek olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Aynı zamanda belirlenen şifrenin karakter sayısı minimum 8 olmalıdır. Yeni şifrede minimum bir harfe ve harf olmayan karakterlere yer verilmelidir. Valorant şifre sıfırlama işleminin gerçekleşmesi için kullanıcının mutlaka sistem üzerinde kayıtlı e-posta adresine erişimi olmalıdır.

Kullanıcı Valorant şifre değiştirme ve sıfırlama işlemlerine hesabının çalındığı ya da çalınmasından şüphelendiği zamanlarda başvurur. Valorant şifre değiştirme ve sıfırlama işlemleriyle hesap güvenli hale getirilir.



