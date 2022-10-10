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Önerilen ve minimum Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant kaç GB?

10.10.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün popüler rekabetçi FPS oyunları arasında Valorant yer alır. Valorant; oyun dünyasının FPS türündeki en dikkat çeken yapımlarından biridir. Riot Games tarafından FPS türündeki bu oyun devamlı geliştirilmekte. Peki, Valorant sistem gereksinimleri nedir?

Önerilen ve minimum Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant kaç GB?

Valorant oyunu, Riot Games tarafından geliştirildi. Oyun geliştirildikten sonra 2020’de kamuoyuna sunuldu. Piyasaya sunulduktan sonra FPS oyunları içinde en çok oynanan statüsüne sahip oldu. Valorant hem Türkçe dil destekli hem de dublajlı şekilde geliştirildi. Türkiye’de Valorant’ın sunucuları bulunduğu için oyuncular çok düşük ping düzeylerinde oyunu oynayabilme imkanına kavuştu.

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Valorant sistem gereksinimleri

Valorant'ın piyasaya çıktığı ilk günden bu yana aktif oyuncu sayısı milyonları buldu. Ücretsiz oynanabilen oyun; çok oyuncudan oluşuyor. 1. şahıs nişancı oyunu olarak ifade edilen Valorant'ın sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

Valorant sunucu değiştirme: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?Valorant sunucu değiştirme: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?

Valorant minimum sistem gereksinimleri

Valorant minimum sistem gereksinimleri, 30 FPS için;

  • Bellek: 4 GB
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 ve Athlon 200GE (AMD)
  • İşletim sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 8
  • Ekran kartı: Radeon R5 200 (AMD) ve Intel HD 4000 (Intel)

Valorant önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)

Valorant önerilen sistem gereksinimleri, 60 FPS;

  • İşlemci: Ryzen 3 1200 (AMD), Intel i3-4150 (Intel)
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 8
  • Ekran kartı: Radeon R7 240 (AMD), GeForce GT 730 (Nvidia)
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Valorant önerilen sistem gereksinimleri (144 FPS)

  • Bellek: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 8
  • Ekran kart: Radeon R7 370 (AMD), GTX 1050 Ti (Nvidia)
  • İşlemci: Ryzen 5 2600X (AMD) ve Intel i5-9400F 2.90 Hz (Intel)
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Valorant kaç GB ekran kartı istiyor?

Valorant'ta minimum ekran kartı 30 FPS için Intel HD 4000'dir. Valorant'ta en düşük ekran kartı; NVIDIA GeForce GT 730/AMD Radeon R5 240’tır. Valorant’ta minimum RAM 4 GB’dir. Bilgisayar üzerinde Valorant’ın çalışması için minimum 4 GB RAM olması gerekir. Peki Valorant kaç GB? Valorant en yüksek 8 GB yer kaplar. Yalnız Valorant güncellendikçe 8 GB depolama oranı yükselir.

Bilgisayarım Valorant’ı çalıştırır mı? Valorant, sistem dostu oyun olarak bilinir. Valorant’ın minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlarda oyun sorun çıkartmadan çalıştırılır. Valorant oyunu, bilgisayarlarda problemsiz şekilde oynanır. Düşük güçlü bilgisayarlarda Valorant çok rahat oynanır.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant
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