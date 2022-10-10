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Valorant sunucu değiştirme adımları: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?

10.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kullanıcının eğlenceli vakitler geçirmesine imkân tanıyan Valorant, stratejik bir nişancı oyunudur. Oyun kendini sürekli geliştirip yenilemekte ve kullanıcılarına çok sayıda özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de sunucu değiştirmedir. Oyun içerisinde oynanan ülkeye göre sunucular bulunmaktadır. Sunucunun problemli olması oyun içerisinde ping sorununa da sebep olmaktadır.

Valorant sunucu değiştirme adımları: Valorant sunucu değişikliği nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Valorant Sunucu Değiştirme Nasıl Yapılır?
  • Valorant Sunucu Değiştirme Hangi Bölgelere Açık?

Valorant oynayan kullanıcılar kendi sunucularında problem yaşadıklarında başka bir sunucuya bağlanmak istemektedir. Sunucu seçimi ve ping değerlerinin düşük olması rekabetçi oyunlarda oldukça önemlidir. Valorant sunucu değişikliği için ise kullanıcılarına izin vermektedir. Birkaç basit yöntem ile bölge değiştirme işlemi yapılabilmektedir.

Valorant Sunucu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Oyunu oynarken karşılaşılan bağlantı sorunları, internette yavaşlama, arkadaşlarla oynayamama veya gecikme gibi durumlar kullanıcılar için oldukça can sıkıcıdır. Valorant hesap oluşturulurken bulunduğunuz bölgeyi baz almaktadır. Hesabınızı belirli bir ikamet bölgesine bağlamaktadır. Eğer yanlış bir bölgede olursanız, oyunu kaliteli bir şekilde oynayamazsınız. Ayrıca arkadaşlarınız ile bağlantı kuramaz ve internet yönünden de sıkıntılar yaşarsınız.

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Doğru bölgede olmanıza rağmen yine aynı sorunlar ile karşılaşırsanız, Valorant server değiştirme işleminden faydalanabilirsiniz. Bu işlemi Riot Games’in resmi sayfasından kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür. Sunucu değiştirme işlemi için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

  • Öncelikle oyunun resmi sayfasına giriş yapınız. Ardından “oyna” bölümüne tıklayınız. Sonrasında ise oyuna giriş yapınız.
  • Karşınıza açılan ekranda “oyun modları” yer almaktadır. İstediğiniz oyun modunu seçiniz.
  • Oyuncu kartınızın sağ üst kısmında “yeşil sunucu” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayınız.
  • Karşınıza İstanbul başta olmak üzere; Paris, Frankfurt, Tokyo gibi birçok sunucu seçeneği çıkacaktır.

Sunucuların yanında ping değerleri de yazılıdır. Bu seçenekler arasından bağlanmak istediğiniz sunucuyu seçebilirsiniz. Seçtiğiniz sunucu yakın olsa dahi ping değeri yüksekse başka bir sunucuya bağlanmanız önerilmektedir.

Yukarıda yer alan Valorant sunucu değiştirme yöntemi ile oyunu daha hızlı ve daha keyifli oynayabilirsiniz. En fazla üç sunucu seçme hakkınız bulunmaktadır.

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Valorant Sunucu Değiştirme Hangi Bölgelere Açık?

Valorant’ta sunucu değiştirme işlemi bazı bölgelerde yapılamamaktadır. Güney Kore’de bu oyunu oynayan kullanıcılar, Japonya’yı seçememektedir. Vietnam sunucusunu seçmek isteyen kullanıcıların Vietnam’da ikamet ediyor olması gerekmektedir. Güney Kore sunucularına bağlanmak isteyen kullanıcılar ise bölgede yeni bir Riot ID hesabı açmalıdır.

Sunucu değiştirme işlemi yapıldıktan sonra bölgenize;

  • Karakterler,
  • Oyuncu kartları,
  • Spreyler,
  • Arkadaşlar,
  • Dış görünümler,
  • Ekipmanlar,
  • MMR,
  • Görev,
  • Sözleşme,
  • Savaş bileti ilerlemesi ve
  • Önceki sezona ait sıralama ödülleriniz atanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Valorant Oyun Riot Games
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