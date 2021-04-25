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Valorant yeni harita ne zaman gelir? Yeni Valorant Battle Pass çıktı mı?

25.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant yeni harita ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni haritanın geleceğine dair duyuru yapan Valorant yapımcıları, harita hakkında küçük bilgiler paylaşırken tarih konusunda pek fazla detaya yer vermemişti. Uzun süredir takip edilen oyun hakkında detayları merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Valorant yeni harita ne zaman gelir? Yeni Valorant Battle Pass çıktı mı?

Valorant yeni harita ne zaman gelir? Yeni Valorant Battle Pass çıktı mı?

Valorant yeni haritası özellikleri ve oyun alanı ile dikkat çekiyor. Tropik tema üzerine kurgulanan Valorant Breeze haritası, geniş görüş alanı oyuncular için yeni bir deneyim sağlamaya hazırlanıyor. Haritadaki saklanma alanlarının fazla olması dolayısıyla çatışmaların daha efektif olması bekleniyor.

VALORANT YENİ HARİTA NE ZAMAN GELİR?

Karayip adalarında geçecek yeni bir mücadeleye hazır mısınız? Dünyanın en popüler FPS oyunları arasına giren Valorant'ta büyük macera hız kesmeden devam ediyor. Riot Games'in her geçen gün daha fazla geliştirdiği ve çeşitlilik yarattığı oyunda yeni harita oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.

Valorant ajanı Skye'ın ülkesine giriş yapacağımız haritada çok fazla gizlenecek alan ve açık arazi olduğunu görüyoruz. AWP konusunda oldukça eğlenceli vakit geçireceğimiz Breeze'de yetenekler de oldukça değerli hale gelmiş durumda. Aslına bakarsanız uzun zamandır Valorant'a gerçekten rekabeti zıplatacak bir sniper haritası kesinlikle gerekliydi. Breeze, oyuncuların bu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak gibi görünüyor.


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Valorant

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