HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Valve doğruladı! Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodları sızdırıldı

Valve doğruladı! Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodları sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin elinde olabilir. Popüler oyun Counter Strike: Global Offensive hakkındaki bu iddialar ortalığı deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Valve ise konu hakkında bir açıklama yaparak olayı doğruladı.

Valve doğruladı! Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodları sızdırıldı

Counter Strike: Globa Offensive milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluğun evde olduğu bir dönemde oyunun oyuncuları fazlasıyla arttı. Hatta bu sayede CS:GO yeni bir rekor daha kırdı. Ancak bugün gelen haberler oyunun tüm olumlu taraflarına gölge düşürdü. İddialara göre CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin elinde olabilir.

CS:GO'NUN KAYNAK KODLARI ELE GEÇİRİLDİ

CS:GO'nun kaynak kodlarının sızdırıldığı iddiası, deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Birçok insan Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodlarının çalınmasından dolayı endişe duyarken oyunun yapımcısı Valve de yaşanan karışıklığa sessiz kalamadı. Valve Twitter aracılığıyla sızdırılan kaynak kodları hakkında bir açıklama yaptı.

counter strike global offensive kaynak kodları

'ENDİŞELENMEYE GEREK YOK'

Valve Counter Strike Global Offensive'in sızdırılan kaynak kodlarının sızdırıldığını doğruladı. Sızdırılan kodların incelendiğini söyleyen Valve, sızıntılardaki kodların 2017 ve 2018 yılında, partnerlere verdikleri sınırlı bir CS:GO motorunun oluşturduğu kodlardan ibaret olduğunu söyledi. Valve'e göre bu kodlar yeniymiş gibi tekrar paylaşılmış ve endişe verici herhangi bir yanları da yok.

İŞTE VALVE'NİN ÖNERİSİ VE ÇÖZÜMÜ

Valve CS:GO oyuncularına endişelenmenin yersiz olduğunu söylese de, şirketin bir CS:GO oyuncularına altın bir önerisi var. O da Counter Strike: Global Offensive oyununun sadece Valve'nin resmi sunucuları üzerinden oynanması yönünde. Eğer kaynak kodları oyuna zarar vermeye başlarsa Valve'in buna da bir çözümü olacak. Valve, acil bir güncelleme yayımlayarak rekorlar kıran oyununa zarar gelmesini önleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendiTrackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Valve Counter Strike Counter Strike Global Offensive cs:go kaynak kodu CS:GO kaynak kodları oyun

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

iPhone SE Plus modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı

Ünlü analist açıkladı: Yeni iPhone yolda!

Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

Xiaomi Mi 10 Lite MIUI 12 sürümü ile satışta olacak

Xiaomi Mi 10 Lite MIUI 12 sürümü ile satışta olacak

Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.