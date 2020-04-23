Valve doğruladı! Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodları sızdırıldı

Counter Strike: Globa Offensive milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluğun evde olduğu bir dönemde oyunun oyuncuları fazlasıyla arttı. Hatta bu sayede CS:GO yeni bir rekor daha kırdı. Ancak bugün gelen haberler oyunun tüm olumlu taraflarına gölge düşürdü. İddialara göre CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin elinde olabilir.

CS:GO'NUN KAYNAK KODLARI ELE GEÇİRİLDİ

CS:GO'nun kaynak kodlarının sızdırıldığı iddiası, deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Birçok insan Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodlarının çalınmasından dolayı endişe duyarken oyunun yapımcısı Valve de yaşanan karışıklığa sessiz kalamadı. Valve Twitter aracılığıyla sızdırılan kaynak kodları hakkında bir açıklama yaptı.

'ENDİŞELENMEYE GEREK YOK'

Valve Counter Strike Global Offensive'in sızdırılan kaynak kodlarının sızdırıldığını doğruladı. Sızdırılan kodların incelendiğini söyleyen Valve, sızıntılardaki kodların 2017 ve 2018 yılında, partnerlere verdikleri sınırlı bir CS:GO motorunun oluşturduğu kodlardan ibaret olduğunu söyledi. Valve'e göre bu kodlar yeniymiş gibi tekrar paylaşılmış ve endişe verici herhangi bir yanları da yok.