Valve doğruladı! Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodları sızdırıldı

Counter Strike: Globa Offensive milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluğun evde olduğu bir dönemde oyunun oyuncuları fazlasıyla arttı. Hatta bu sayede CS:GO yeni bir rekor daha kırdı. Ancak bugün gelen haberler oyunun tüm olumlu taraflarına gölge düşürdü. İddialara göre CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin elinde olabilir.
CS:GO'nun kaynak kodlarının sızdırıldığı iddiası, deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Birçok insan Counter Strike: Global Offensive'in kaynak kodlarının çalınmasından dolayı endişe duyarken oyunun yapımcısı Valve de yaşanan karışıklığa sessiz kalamadı. Valve Twitter aracılığıyla sızdırılan kaynak kodları hakkında bir açıklama yaptı.
Valve Counter Strike Global Offensive'in sızdırılan kaynak kodlarının sızdırıldığını doğruladı. Sızdırılan kodların incelendiğini söyleyen Valve, sızıntılardaki kodların 2017 ve 2018 yılında, partnerlere verdikleri sınırlı bir CS:GO motorunun oluşturduğu kodlardan ibaret olduğunu söyledi. Valve'e göre bu kodlar yeniymiş gibi tekrar paylaşılmış ve endişe verici herhangi bir yanları da yok.
We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds.— CS:GO (@CSGO) April 22, 2020
Valve CS:GO oyuncularına endişelenmenin yersiz olduğunu söylese de, şirketin bir CS:GO oyuncularına altın bir önerisi var. O da Counter Strike: Global Offensive oyununun sadece Valve'nin resmi sunucuları üzerinden oynanması yönünde. Eğer kaynak kodları oyuna zarar vermeye başlarsa Valve'in buna da bir çözümü olacak. Valve, acil bir güncelleme yayımlayarak rekorlar kıran oyununa zarar gelmesini önleyecek.
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