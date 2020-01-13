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  4. Vampir böcekler fındığa ve ormanlara dadandı

Vampir böcekler fındığa ve ormanlara dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan kimyasal mücadele sürüyor.

Yazın özellikle fındık bahçelerinde görülen 'vampir kelebek' olarak da tanınan zararlının, kışın ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması, üreticileri tedirgin ediyor. Zararlı böcek türü ile ilgili çay ve fındık ağaçlarının yanı sıra ormanlara da sıçraması üzerine kentlerdeki orman il müdürlükleri de çalışma başlattı. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, tedbirlerin artılması gerektiğini belirterek, "Bahçelerde onları göremesek de havaların ısınması ile birlikte tarlalarımıza, tarım ürünlerimize, fındık bahçelerimize kâbus gibi çökecekler" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yayıldı. Tarım ürünlerinin yanı sıra evleri de istila etmeye başlayan böcek, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Zaralı böcek türünün, havaların soğumasıyla ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması, üreticileri de tedirgin ediyor. Üreticiler, zararlı böcek için biran önce sahada biyolojik mücadelenin başlatılmasını istiyor.

GÖRÜNDÜĞÜ YERDE YOK EDİLMELİ

'Vampir' olarak da adlandırılan zararlı böcekle ilgili, başlatılan kimyasal çalışmalar sürüyor. Zararlı böcek türü ile ilgili çay ve fındık ağaçlarının yanı sıra ormanlara da sıçraması üzerine kentlerdeki orman il müdürlükleri ekipleri de herekete geçerek, çalışma başlattı. Ekipler, orman ve tarım arazilerinde inceleme ve tespitlerde bulunup, muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara da bilgi paylaşımında bulunuyor. Bölgede, böcek türü ile ilgili ihbar hattı da oluşturulurken üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması ve gördükleri yerde yok etmesi isteniyor.

‘HAVALAR ISININCA BAHÇELERE KABUS GİBİ ÇÖKECEKLER’

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, zararlı böcek türüyle mücadelenin önemine değinerek, "Vampir kelebek ve kahverengi kokarca fındıkta verim ve kaliteyi azaltıyorlar. Şu anda kış ayları olduğu için bahçelerde görülmüyorlar; evlere, ağırlara çekilmiş durumdalar. Bahçelerde onları göremesek de havaların ısınması ile birlikte tarlalarımıza, tarım ürünlerimize, fındık bahçelerimize kâbus gibi çökecekler. Mart sonu Nisan gibi ortaya çıkacaklar. Onlar ortaya çıkmadan bizim ortaya çıkıp onları yok etmemiz gerekiyor. Eğer tedbirimizi almazsak önünü alamayacak olduğumuz bir boyuta geçecek" dedi.

'BİYOLOJİK MÜCADELE YAPILMALI’

Kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadelenin bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yapan Pehlivan, "Bu istilacılar her yere yayıldığı hatta ormanlık alanlarımıza da girdiği için kimyasal mücadele yeterli olmuyor. Kimyasal mücadele ile çok fazla sonuç alınamaz oldu. Biz üreticilere evlerinizin çevresinde gördüğünüz zaman mutlaka yok edin, diyoruz. Miktarını ne kadar düşürürsek gelecek yılda verecek olduğu zararı o kadar düşürmüş oluruz. Bu zararlılarla ilgili en sağlıklı yapılması gereken biyolojik mücadele. ‘Japonika' isimli bir arı türünün bu böceği yok edebiliyor olması. Yurt dışından ithal edeceğimiz bu arı türü bu istilacılarla ilgili yapılacak olan en iyi mücadele yöntemi" diye konuştu.

‘BAŞ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Fındık üreticisi Hasan Kasap ise "Artık böcekler evlerimizi istila ettiler. Baş etmek mümkün değil. Öldürsek de sürekli sonunu alamıyoruz. Bize bir çare bulsunlar. Kapı pencere kapattık. Geceleri evlerimizde ışık yakmıyoruz ki böcekler içeriye girmesinler diye. fındık bahçelerimizde yazın nasıl fındık toplayacağız. Bütün ürünü yiyorlar" diyerek tedbirlerin artırılmasını istedi.

(DHA)

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Doğu Karadeniz fındık campir kelebek kahverengi kokarca

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