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Vampir dişli kedi, görenleri şoke etti

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir kedinin videosu görenleri şaşırttı.

Uzun dişleriyle dikkat çeken kedi, görenleri şoke etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kulllanıcı tarafından izlendi.

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