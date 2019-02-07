"Vampir kelebek tarıma zarar veriyor"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yurt dışından gelen ve halk arasında "vampir kelebek" olarak bilinen zararlı böceğin, başta fındık ve çay olmak üzere, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ürünlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi.

Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan tarım sorunlarına değindi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin bölgeden sağlandığını ve üretilen fındığın yüzde 77'sinin ihraç edildiğini vurgulayan Örs, "Fındık ihracatından yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Trabzon, Giresun ve Düzce'ye kadar yaklaşık 500 bin civarında insanımız fındıktan geçiniyor. Ancak hükümetin yanlış politikaları nedeniyle insanlarımız mağdur ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Örs, fındık taban fiyatının geç açıklanmasının üreticileri zor durumda bıraktığını iddia etti.

Fındık kalitesinin artırılması için gereken adımların atılmadığını savunan Örs, "Dünya piyasalarında fındık fiyatını belirlemek için kalitenin arttırılması gerekir. Bunun için de bozuk toprağın düzeltilmesi, bölgesel ve ortak bir toprak yönetim politikasının oluşturulması lazım." diye konuştu.