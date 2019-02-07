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"Vampir kelebek tarıma zarar veriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs: - "Yurt dışından gelen ve halk arasında 'vampir kelebek' olarak bilinen zararlı böcek, başta fındık ve çay olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ürünlerini ciddi şekilde tehdit etmektedir"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yurt dışından gelen ve halk arasında "vampir kelebek" olarak bilinen zararlı böceğin, başta fındık ve çay olmak üzere, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ürünlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi.

Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan tarım sorunlarına değindi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin bölgeden sağlandığını ve üretilen fındığın yüzde 77'sinin ihraç edildiğini vurgulayan Örs, "Fındık ihracatından yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Trabzon, Giresun ve Düzce'ye kadar yaklaşık 500 bin civarında insanımız fındıktan geçiniyor. Ancak hükümetin yanlış politikaları nedeniyle insanlarımız mağdur ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Örs, fındık taban fiyatının geç açıklanmasının üreticileri zor durumda bıraktığını iddia etti.

Fındık kalitesinin artırılması için gereken adımların atılmadığını savunan Örs, "Dünya piyasalarında fındık fiyatını belirlemek için kalitenin arttırılması gerekir. Bunun için de bozuk toprağın düzeltilmesi, bölgesel ve ortak bir toprak yönetim politikasının oluşturulması lazım." diye konuştu.

- "Böcekler zarar veriyor"

Arazilerde aşırı yağış nedeniyle kalsiyum eksikliği görüldüğünü anlatan Örs, "Bölgemizde birçok sorun yaşanıyor. Yurt dışından gelen ve halk arasında 'vampir kelebek' olarak bilinen zararlı böcek, başta fındık ve çay olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ürünlerini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Tarım ürünleri bu böceklere karşı direnç gösteremiyor. Ayrıca kimyasal gübreler topraktaki organik canlıların azalmasına neden olmaktadır. Toprak asitlik derecesinin düşük olmasıyla da fındık kalitesi düşüyor." ifadesini kullandı.

Kimyasal gübrenin aşırı yağmurun etkisiyle yıkanarak yer altına indiğini, bunun da toprağın bozulmasına neden olduğunu vurgulayan Örs, "Türkiye, insan sağılığını esas alan bir toprak politikasını izlemek zorundadır. Her bölgeye özgü bir toprak politikası anlayışını sürdürmek zorundayız. İlgililerin bu sorunları dikkate ve ciddiye almasını bekliyoruz." diye konuştu.

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böcek İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs tarım

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