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‘Vampir Sibel’ davası ertelendi

12.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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‘Vampir Sibel’ davası ertelendi

Eskişehir’de sözde "dergâh" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda "Vampir Sibel" olarak bilinen Sibel G.’nin 121 buçuk yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 19 Mart’a ertelendi.Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eskişehir’de sözde "dergâh" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda "Vampir Sibel" olarak bilinen Sibel G.’nin 121 buçuk yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 19 Mart’a ertelendi.
Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sibel Gönül ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların yargılamasına devam etti.
Duruşmada tutuklu sanık Sibel Gönül’ün avukatları, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak şahsın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel Gönül’ün tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 19 Mart 2021 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi
Eskişehir Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri Keskin Mahallesi’nde sözde dergâh olarak kullandıkları çiftlik evinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel Gönül’ü yakalamak için harekete geçti. Dolandırılma gerekçesiyle gelen şikâyetler üzerine jandarma ekipleri çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan Avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, annesi Sibel Gönül ise kaçtığı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Sibel Gönül, çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişiler para karşılığında farklı yöntemler ve ritüeller uygulayarak tedavi ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 milyon TL’lik vurgun yaptıkları öne sürülen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan Dalkılıç ve Hasan Can Bahçe hakkında “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 121 buçuk yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

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