’Vampir Sibel’ davasında erteleme kararı

Eskişehir’de sözde "dergah" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda ’Vampir Sibel’ davası olarak bilinen Sibel Gönül davasında mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sibel Gönül ve tutuksuz oğlu Sadık Hamza Gönen’in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda Sibel Gönül, oğlu Sadık Hamza Gönenli ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sözde dergahta psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Sibel Gönül’ün para alışverişine şahit olduğu iddia edilen tanığın beyanını dinledi. Tanık H. A., yaklaşık 2 yıl önce sözde dergah adı verilen çiftlik evinde çalıştığını ve Sibel Gönül’ün verdiği sözde hizmetlerden yararlanmak için gelen bir kişinin Gönül’e para verdiğine şahit olduğunu söyledi.

Duruşmada tutuklu sanık Sibel Gönül’ün avukatları şahsın tahliyesini istedi. Savcı ise mütalaasını yeniledi. Mahkeme heyeti, Sibel Gönül’ün tutukluluk halinin devamına hükmederken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.