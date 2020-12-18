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’Vampir Sibel’ davasında erteleme kararı

18.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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’Vampir Sibel’ davasında erteleme kararı

Eskişehir’de sözde "dergah" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda ’Vampir Sibel’ davası olarak bilinen Sibel Gönül davasında mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sibel Gönül ve tutuksuz oğlu Sadık Hamza Gönen’in yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir’de sözde "dergah" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda ’Vampir Sibel’ davası olarak bilinen Sibel Gönül davasında mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sibel Gönül ve tutuksuz oğlu Sadık Hamza Gönen’in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda Sibel Gönül, oğlu Sadık Hamza Gönenli ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sözde dergahta psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Sibel Gönül’ün para alışverişine şahit olduğu iddia edilen tanığın beyanını dinledi. Tanık H. A., yaklaşık 2 yıl önce sözde dergah adı verilen çiftlik evinde çalıştığını ve Sibel Gönül’ün verdiği sözde hizmetlerden yararlanmak için gelen bir kişinin Gönül’e para verdiğine şahit olduğunu söyledi.
Duruşmada tutuklu sanık Sibel Gönül’ün avukatları şahsın tahliyesini istedi. Savcı ise mütalaasını yeniledi. Mahkeme heyeti, Sibel Gönül’ün tutukluluk halinin devamına hükmederken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dini duyguları sömürerek 13 milyon TL dolandırmıştı
Eskişehir Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri Keskin Mahallesi’nde sözde dergah olarak kullandıkları çiftlik evinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel Gönül’ü yakalamak için harekete geçti. Dolandırılma gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine jandarma ekipleri çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan Avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, annesi Sibel Gönül ise kaçtığı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Sibel Gönül, çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişiler para karşılığında farklı yöntemler ve ritüeller uygulayarak tedavi ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 milyon TL’lik vurgun yaptıkları öne sürülen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. Ve Hasan C.B. hakkında “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 121 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

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