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Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu... Oteller doldu taştı

21.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak Van'a gelmeye başladı. Son 4 gün içinde 11 bin İranlı turist, Kapıköy'den ülkeye giriş yaparken, sınır kapısında da yoğunluk oluştu.

Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu... Oteller doldu taştı

Her yıl ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar, bu yıl da kente gelerek Van esnafının yüzünü güldürdü. Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 4 günde 11 bin İranlı giriş yaptı. Yoğunluk nedeniyle sınır kapısında da yoğunluk oluştu.

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"İRANLILAR OLMASAYDI VAN EKONOMİSİ SIKINTI YAŞAYACAKTI"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, her yıl düzenledikleri Van Shopping Fest etkinliğini bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı iptal ettiklerini belirterek, "Çünkü yastayız, acımız var, içimiz buruk. İranlılar yoğun bir şekilde ilimize gelmeye devam ediyor. Bu yıl İranlı turistler Kapıköy’den, günlük yaklaşık 4 bin giriş yapıyor. İlimizin cazibe merkezi olması yolunda buna büyük bir etki sağlıyor. Burada konaklayarak ilimizin ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Ülkemize gelen İranlı turistleri memnun göndermeliyiz. İranlılar olmasaydı Van ekonomisi sıkıntı yaşayacaktı. Bize gelen İranlı turistler diğer illere de gidiyor. Yani genel olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Buna sahip çıkmamız lazım." dedi.

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Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel ise sınır kapısının pandemi döneminde ve son olarak İran'da yaşanan olaylar nedeniyle, İranlıların kente gelemediklerini ve o dönem esnafın sıkıntı çektiğini söyledi.

Yüksel, "Turizmciler olarak İran halkına çok önem veriyoruz. En büyük turist kaynağımız İran. İran'da yaşanan olaylar ve İran'da yaşanan internet sıkıntısı nedeniyle esnafımız sıkıntılar yaşadı. Şu anda gelmeye başladılar. İranlılar sadece konaklama için gelmiyor buraya tabii. Gelip alışveriş yapıp, gezilecek yerleri gezip, mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyorlar. Otelimiz şu an yüzde yüz dolu. Tabii Van'da otel sayısı çok arttı. Hepsi doldu diyemiyoruz ama kentte şu an İranlılardan dolayı bir hareketlilik var." diye konuştu.

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"DEPREMDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İran'dan ailesiyle birlikte Van'a gezmeye gelen Suheliy Yazdansade, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu belirten Yazdansade, "Buraya gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Türkiye çok güzel bir yer. Türkiye'deki depremleri duyduk ve çok üzüldük. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun. Devlet onların yardımcısı olsun. Bir daha da böyle bir afet yaşanmasın." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van İran Nevruz sınır kapısı

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