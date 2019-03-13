Van Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da 70 kişilik ekiple çığ tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra helikopterle hastaneye götürüldü.

Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde yapılan çığ tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 70 kişilik ekip katıldı. Senaryo gereği 3 kişi çığ altında kaldı. İhbar üzerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Olay yeri güvenliği sağlanırken çığ altında kalanlar, AFAD ve jandarmanın eğitimli arama köpeği 'Pati' tarafından tespit edildi. Kar yığınları arasından çıkarılan ve durumu ağır olan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından Van Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı'ndan gelen helikoptere taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Çığ altında kalan 2 kişinin kurtarılmasıyla tatbikat sona erdi.

TATBİKAT 70 KİŞİLİK EKİPLE 2 SAAT SÜRDÜ

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyledi. Toplamda 2 saat kadar süren tatbikata UMKE, AFAD ve jandarmadan 70 personelin katıldığını belirten Çınar, "Bölgemizde olması muhtemel çığ tehlikelerine karşın yapılan bir tatbikattı. Olabilecek çığ tehlikelerinde uygulamalı bir şekilde öncesinde ekibimiz bunun eğitimini alıp, daha profesyonel, hızlı ve başarılı bir şekilde buna müdahale etme imkanı bulabilecektir. Umarım çığ tehlikesi ve buna benzer böyle bir olay yaşamayız. Ama eğer olursa da böyle bir ekibin varlığı bize güç veriyor" dedi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, 2019 yılının çığ kurtarma tatbikatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Tatbikatı; Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter vekili Sinan Aslan, Gevaş Ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Onur Mahmutoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş ve Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da izledi.