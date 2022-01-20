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Van, Adıyaman ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Van, Adıyaman ve Bingöl'de okullar tatil mi olacak?

20.01.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Adıyaman ve Bingöl'de son birkaç gündür süren olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bilindiği üzere okulların tatil olup olmayacağına ilişkin karar, il valilikleri tarafından alınıyor. Peki Van, Adıyaman ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi?

Van, Adıyaman ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Van, Adıyaman ve Bingöl'de okullar tatil mi olacak?

Ülkemizde birçok ilde meydana gelen soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken son birkaç gündür okulların tatil olacağı haberi, valilikler tarafından peş peşe geliyor. Soğuk hava etkisi sürerken Van, Adıyaman ve Bingöl'de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilikler tarafından açıklama geldi. Peki Van, Adıyaman ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi?

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma gününde il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretimin 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların 21 Ocak 2022 Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır”

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de 2 gündür yağan kar, gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple eğitim öğretime 21 Ocak 2022 Cuma günü de ara verildiği belirtildi. İşte o açıklama: “İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında ‘ulaşımda aksama, buzlanma ve don’ olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir”

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Adıyaman Bingöl Van
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