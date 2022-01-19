HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak?

Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak?

19.01.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar nedeniyle yer yer yollar kapandı, trafik durma noktasına geldi. Günlük hayatı sekteye uğratan kar yağışı bazı illerde sürerken Van, Ağrı ve Düzce'de eğitim öğretimdeki son durum merak konusu oldu. Peki Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarına karşı açıklama yapmıştı. Mevsim normallerinin düşmesiyle birçok şehirde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Buna karşılık Van, Ağrı ve Düzce valiliklerinden 20 Ocak eğitim öğretim gününe ilişkin açıklama yapıldı. Peki Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya ile, 20 Ocak Perşembe günü kent genelinde i ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının bir günlüğüne tatil edildiği öğrenildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı Valiliği, 20 Ocak 2022 Perşembe gününde okulların tatil olduğuna ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de 20 Ocak 2022 Perşembe günü okullar tatil olacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre, ilimizde devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim - öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Hakkari, Aksaray ve Siirt'te yarın okullar tatil mi? Hakkari, Aksaray ve Siirt'te yarın okullar tatil mi?
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Van Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Vali'den öğrenciye: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

Vali'den öğrenciye: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Siyasette 'Sezen Aksu' tartışması! "Gece karanlığında toplananların güvenliğini sağlıyorsun"

Siyasette 'Sezen Aksu' tartışması! "Gece karanlığında toplananların güvenliğini sağlıyorsun"

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.