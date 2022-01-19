Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarına karşı açıklama yapmıştı. Mevsim normallerinin düşmesiyle birçok şehirde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Buna karşılık Van, Ağrı ve Düzce valiliklerinden 20 Ocak eğitim öğretim gününe ilişkin açıklama yapıldı. Peki Van, Ağrı ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya ile, 20 Ocak Perşembe günü kent genelinde i ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının bir günlüğüne tatil edildiği öğrenildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı Valiliği, 20 Ocak 2022 Perşembe gününde okulların tatil olduğuna ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de 20 Ocak 2022 Perşembe günü okullar tatil olacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre, ilimizde devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim - öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

