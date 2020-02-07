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Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde 5 kişiyi kurtaran kepçe operatörü o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Van'da düşen çığın altında kalan minibüse ulaşılmasını sağlayan kepçe operatörü Harun Ayhan, 5 kişiyi kurtardı. Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ayhan, bir minibüsün çığ altında kaldığı bilgisi üzerine gittiği olay yerinde yaşadıklarını anlattı.

Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde 5 kişiyi kurtaran kepçe operatörü o anları anlattı

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkes gibi olayı duyar duymaz otomobiliyle bölgeye gittiğini söyledi.

Çığ bölgesine gittiğinde küreklerle uzun süre çalışma yaptıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kürek ve şişlerle elimizden gelen her şeyi orada yaptık. Hava da çok soğuktu, artık kürekle yapılacak bir şey olmadığını anlayınca yol üstüne baktım, belediyenin bir iş makinesi duruyordu. Onunla burada çalışacağımı düşünüyordum. Küçük bir ihtimal gibi gözüküyordu ama yine olabileceğini düşünerek hemen belediye görevlisiyle irtibata geçtim. Belediye yöneticilerinden izin çıkınca iş makinesinin başına geçtim."

"VATANDAŞLAR İŞ MAKİNESİNİN DEVRİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Ayhan, iş makinesiyle çığın düştüğü bölgeye yaklaştığında çevredekilerin aracın devrileceğini düşündüğünü belirtti.

AFAD görevlisinin de olaya müdahale ederek kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"AFAD görevlisinin desteğiyle bölgedeki insanlar uzaklaştırıldı ve iş makinesini aşağı indirdik. AFAD görevlisi arkadaşa makinenin özelliklerini, bununla istediği kadar kazı yapabileceğimi söyledim. Kazıya başladığımız ilk yerde tesadüfen aracın lastiği göründü. İş makinesiyle indiğim yer meğerse minibüsün bulunduğu yermiş. Sonra etrafını genişlettim ve camı kırarak minibüsteki insanları çıkardık. İlk önce kürekle çalıştığımız için zaman biraz kısıtlıydı, bu şekilde kurtarmanın imkansız olduğunu düşündüm. Onun için iş makinesinin başına geçerek, çalışma yaptım. 5 kişiyi kurtardık."

(AA)

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