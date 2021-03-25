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Van- Bahçesaray karayoluna çığ düştü! Yol trafiğe kapatıldı

25.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van- Bahçesaray karayolu, birkaç noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van- Bahçesaray karayoluna çığ düştü! Yol trafiğe kapatıldı

Van'ın bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı da bazı ilçelerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Yılın büyük bölümü kar, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olan Van- Bahçesaray kara yolunun birkaç noktasına ise çığ düştü. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapatılan yolun temizlenip, yeniden açılması için çalışma başlattı. Bazı sürücüler ise kapalı olduğunu bilmeden girdiği yoldan geri döndü. Van- Bahçesaray'a ulaşım, Hizan üzerinden sağlanıyor.

Mardin'den gelen ve Bahçesaray'a imam olarak atanan Nizar Demir (21), yol kapalı olduğu için ilçeye gidemediklerini belirterek, "Yolun çığ nedeniyle kapalı olduğunu söylediler. Biz de dönüp Hizan üzerinden gitmeye çalışacağız. Orada da neyle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Yarın göreve başlamam gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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