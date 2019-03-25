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Van-Bahçesaray yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Bahçesaray yolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Bahçesaray yolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Van ve Bahçesaray’dan yola çıkan bazı hazırlıksız sürücüler zaman zaman yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
Ekipler, araçlar tarafından kapatılan yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

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