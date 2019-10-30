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Van- Başkale karayolunda kaza: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

VAN- Başkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN- Başkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Van- Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 07 AEZ 433 palakalı minibüs, karşı yönden gelen 30 AAD 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, araçlarda sıkışan ve güçlükle çıkartılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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