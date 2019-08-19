HABER

Van Belediye Başkanlığına getirilen Mehmet Emin Bilmez kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan; terör örgütleri iltisak-irtibatı olması ve terör örgütlerine destek verdiği yönünde tespit ve deliller olması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır. Yerine, Van Belediye Başkanı olarak Van valisi Mehmet Emin Bilmez getirildi. Peki Mehmet Emin Bilmez kimdir, işte detaylar...

Van Belediye Başkanlığına getirilen Mehmet Emin Bilmez kimdir?

Üç büyük ilde belediye başkanları terör örgütleriyle irtibat ve terör örgütlerine destek suçlaması ile görevden alındı. Bu illerden biri olan Van’ın Büyük Şehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınarak yerine Van Belediye Başkanı olarak Van valisi Mehmet Emin Bilmez getirildi. Peki Mehmet Emin Bilmez kimdir, işte detaylar...

VAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ATANAN MEHMET EMİN BİLMEZ KİMDİR?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı.

24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 - 26.12.2018 tarihleri arasında Ardahan Valiliği Yaptı.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Valiliğine atanan Vali Bilmez evli ve 3 çocuk babasıdır.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?
Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulunduKöy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emin Bilmez Van belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Sınırda hareketlilik! Böyle geldiler

Mardin Belediye Başkanlığına getirilen Mustafa Yaman kimdir?

Mardin'in yeni belediye başkanı kimdir?

Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirilen Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Ankara'da mahalle berberine sahte içki operasyonu

Hepsi mahalle berberinde ele geçirildi!

Balıkesir Sındırgı'da göç tersine döndü!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.