Van Belediyesi mülakatında bir "Çeçen komutan"

Mahkeme kararıyla üçüncü kez mülakata katılan işçiler, her defasında "garip sorular" ile elendiklerini söylüyor."Onu kes, bunu kes. 653 kişiydi galiba, benim imzamla işten ayırdığımız. Bir o kadar da kanun hükmünde kararnamelerle işlerine son verilenler oldu. Ben bu söylediğim işten uzaklaştırmalarını falan yapınca, çok büyük keyif aldım, zevk aldım." Katıldığı bir TV programında böyle konuşuyordu, 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyumun genel sekreteri Mustafa Yalçın. Mustafa Yalçın’a göre belediyede işten atılan işçiler, PKK ile iltisaklıydı ve bu nedenle işlerine son verildi. İşten atılan belediye çalışanları, bu süreçte çok zor günler geçirdi. İşçilerden biri kredi kartı borcu nedeniyle kendini asarak intihar etti. Bir başka işçinin kalbiyse yaşadıklarına dayanamadı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki inşaat işçisi Hüsnü Timur da, Yalçın’ın sözünü ettiği belediye çalışanlarından biriydi. Belediyede yol inşaatında çalıştığı da oldu, park bekçiliği yaptığı da. Ta ki 2018 yılında atanan kayyum yönetimi onu işten çıkarana dek.

İşten çıkarılmasıyla maddi zorluklar da baş göstermeye başladı. Sıkıntılar çekti Timur. Sağlığı bozuldu ve yemek borusu kanserine yakalandığını öğrendi. Akraba ve dostlarının maddi yardımlarıyla tedavisine başlandı. İlk ameliyatı başarılı geçti ancak bir kez daha masaya yatması gerekiyordu. İkinci ameliyattan kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti. Timur'un 32 yaşındaki oğlu Tahsin Timur, "Hayat doluydu. Pozitifti. Yaşından genç gösterir, hâlâ kendisi ve ailesi için hayat planları yapardı" diye niteliyor babasını. İşten çıkarılmasına çok üzülmüş 65 yaşındaki adam. Oğlunun anlatımına göre daha sonra mülakat ile kadroya alınabilecekleri umudu verilmiş. Mülakatlardaysa işçilere görevleriyle hiç alakası olmayan sorular sorulmuş. Mülakatta Çeçen komutan sorusu İşçiler, kayyum atanmadan önce belediye kadrosuna alınacaklarına dair kendilerine söz verildiğini söylüyor. Ancak kayyumla birlikte kimisi direkt, kimisi ise yayınlanan KHK’lerle işten çıkarılıyorlar. Ancak mücadeleyi bırakmıyorlar. İşçilerin mücadelesi sonuç veriyor ve kayyum, mülakatla işçilerin kadroya geçebileceklerini söylüyor.

Kadro için başvuruda bulunan ve güvenlik soruşturmasını geçen 440 işçi, mülakata sokuluyor. Kurulan komisyonda 134 işçi işe geri alınıyor. Geriye kalan 306 işçi ise gerekçe gösterilmeden reddediliyor. 31 yaşındaki eski belediye çalışanı Zafer Uyar, mülakat sürecini şöyle anlatıyor: "Mülakatta bize ilgi alanımız dışında, garip sorular soruldu. 'Efsanevi Çeçen komutan kimdir?', 'Türk Lirası’ndan altı sıfır ne zaman atılmıştır?', 'Yangın tüpü içerisindeki tozun hammaddesi nedir?' gibi sorular yöneltildi. Doğal olarak mülakatı geçemedik." Belediyede şoför olarak görev yapan, mülakattaki sorulara anlam veremeyen Uyar, arkadaşlarıyla birlikte dava açıyor ve kazanıyor. Van 1’inci İdare Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda mahkeme, mülakatı usülden bozuyor ve iptaline karar veriyor. Mahkeme kararıyla belediye, işçilere kadro vermek için bir kez daha benzer bir mülakat yapıyor. Ancak sonuç değişmiyor ve işçiler, gerekçesiz bir şekilde başarısız ilan ediliyorlar. 'Sendika değiştirmemiz istendi'

Bu sırada araya Mart 2019’daki yerel seçimler giriyor. HDP’nin adayı Bedia Özgökçe kazansa da, 19 Ağustos’ta belediyeye bir kez daha kayyum atanıyor. İşçiler ise mücadeleyi bırakmıyor ve yeniden mülakatın iptali için mahkemenin yolunu tutuyor. Bu kez de Erzurum’daki mahkeme, mülakat için yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Karar üzerine işçiler üçüncü kez mülakata alınıyor fakat bir kez daha başarısız oluyorlar. İşçilerden Zafer Uyar, üçüncü mülakattan sonra, geçen 15 Haziran’da bir kez daha davacı olduklarını söylüyor. İşçilere, kadroya alınmalarında ön açacağı gerekçesiyle sendika değişikliği yapılması da salık verilmiş. Uyar’ın anlattıklarına göre işçilerden DİSK’e bağlı sendikalarından ayrılıp, hükümete yakın Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasına geçmeleri istenmiş. 306 işçiden 260’ı, kadroya alınacakları umuduyla sendika değiştirse de, sonuç değişmemiş. İşçilerin daha önce üyesi olduğu DİSK’e bağlı Genel-İş Van Şubesi Başkanı Ömer Tekin, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi çağrısında bulunuyor.