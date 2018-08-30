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Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

ZAFER Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle kutlandı.

Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- ZAFER Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle kutlandı.
Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemin belirten konuşmalardan sonra halk oyunları oynandı, mehteran gösterileri yapıldı. Van'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Vali Zorluoğlu ve Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
BİTLİS'TEKİ KUTLAMA CUMHURİYET MEYDANI'NDA YAPILDI
Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, asker, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Programın ardından, Bitlis Valisi Vali Ustaoğlu, makamında kutlamaları kabul etti.
HAKKARİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
Törenin ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

FOTOĞRAFLI

Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıVan, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıVan, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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