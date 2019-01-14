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Van, Bitlis ve Hakkari'de 370 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 370 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı.

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/ VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 370 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı. Bitlis'te kar kalınlığı bir metre 22 santimetreye ulaştı. Van, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'da dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 61 mahalle ve 127 mezra olmak üzere toplam 188 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Hakkari'de ise 4 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bitlis'te de günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı bir metre 22 santimetre olarak açıklanırken, 172 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği'nce yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını, ancak dünden itibaren devam eden kar yağışı ile birlikte 172 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi 90 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Bitlis'te perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, özellikle Salı ve Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklediklerini açıkladı.

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