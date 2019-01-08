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Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle toplam 658 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Bölgede 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te yaşamı durdurdu. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari ve Bitlis`te ise 1 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı Van'da 77 mahalle, 158 mezra, Hakkari'de 59 köy,124 mezra ve Bitlis'te ise 240 köy yolunu ulaşıma kapattı. 3 ilde karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle, köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalıVan, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalıVan, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalıVan, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

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