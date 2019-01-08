Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle toplam 658 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te yaşamı durdurdu. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari ve Bitlis`te ise 1 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı Van'da 77 mahalle, 158 mezra, Hakkari'de 59 köy,124 mezra ve Bitlis'te ise 240 köy yolunu ulaşıma kapattı. 3 ilde karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle, köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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