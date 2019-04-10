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Van, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174.

Van, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandı

Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Van'daki törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, emniyet müdür yardımcıları, bazı kurum amirleri ile gaziler ve polisler katıldı. Saat 10.00'da başlayan törende Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Atatürk anıtı önünde toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
Bitlis'teki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile bazı kurum amirleri ve polis memurlarının katıldığı törende Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, anıt önünde fotoğraf çekimi ile son buldu.
Hakkari'deki tören ise valilik binası önünün yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdür Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve polis memurlarının katıldığı tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayıp, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

FOTOĞRAFLI

Van, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandıVan, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandıVan, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandıVan, Bitlis ve Hakkari'de polis haftası kutlandı

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