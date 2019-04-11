Van Büyükşehir Belediye eş başkanları Ertan ve Avcı göreve başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da dün mazbata alan Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı, bugün göreve başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'da resmi olmayan sonuçlara göre, 260 bin 495 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı, dün İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldıktan sonra bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek göreve başladı. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın eşlik ettiği Ertan ve Avcı, araçlarıyla geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, burada yaptığı konuşmada, kendilerini karşılayan partililere teşekkür etti. Ertan, halka verdiikleri sözüleri yerine getireceklerini belirterek, "Görevimizi, halkımıza söz verdiğimiz gibi, o gün ne diyorsak bugün de aynı ilkeleri taşıyarak yürüteceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Bizim yaptığımız işler halkın bilgisi dahilinde olacak" diye konuştu. 'BURADA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VAR' Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı daha sonra belediyedeki makamlarına geçerek göreve başladı. Bu sırada bazı kişilerin makam odasının duvarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesi yönündeki sözleri üzerine Ertan ve Avcı devreye girdi. Avcı, "Oraya müdahale edelim, buraya müdahale edelim yoluna gitmeyelim. Burada Cumhurbaşkanlığı forsu var. AKP'nin amblemi olmuş olsaydı bu fotoğrafta, biz burada bunu kabul etmezdik. Ama şu anda burada Cumhurbaşkanı sıfatıyla duruyor. Lütfen kitlede herhangi bir tepki gelişmesin. Bir parti genel başkanı olarak karşımıza çıktığında tutumuz başka olur ama bir Cumhurbaşbaşkanı olarak da tutumuz başka olur" diye konuştu.

