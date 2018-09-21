Van Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'te

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, 35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı'na eklendi.Bilgi İşlem Dairesi tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında yeni bir yeniliğe imza attı.
www.turkiye.gov.tr adresinden girilerek güvenle giriş yapılabilen e-Devlet Kapısı'nda bulunabilen Büyükşehir Belediyesine girilerek, sistem üzerinden beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk ve tahsis bilgileri sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, bugünden itibaren Türkiye.gov.tr üzerinden online hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz sayın Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Van halkına e- Devlet üzerinden hizmet vermeye başladık. Burada halkımız belediye binamıza gelmeden, tek tıkla beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerini sorgulayabilecek. Ayrıca devam eden e-belediye uygulamalarını da e-devlet kapısına taşımaya devam edeceğiz.Van halkımızın hizmetine sunduğumuz bu uygulamanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
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