HABER

Van Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi, 35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı'na eklendi.Bilgi İşlem Dairesi tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında yeni bir yeniliğe imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'te

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, 35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı'na eklendi.Bilgi İşlem Dairesi tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında yeni bir yeniliğe imza attı.
www.turkiye.gov.tr adresinden girilerek güvenle giriş yapılabilen e-Devlet Kapısı'nda bulunabilen Büyükşehir Belediyesine girilerek, sistem üzerinden beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk ve tahsis bilgileri sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, bugünden itibaren Türkiye.gov.tr üzerinden online hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz sayın Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Van halkına e- Devlet üzerinden hizmet vermeye başladık. Burada halkımız belediye binamıza gelmeden, tek tıkla beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerini sorgulayabilecek. Ayrıca devam eden e-belediye uygulamalarını da e-devlet kapısına taşımaya devam edeceğiz.Van halkımızın hizmetine sunduğumuz bu uygulamanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'teVan Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'te

PARTNERBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmışBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmış
Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiRize'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Fotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçtiFotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.