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  4. Van Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin çiçek üretecek

Van Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin çiçek üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi, doğal gazlı seralarda çiçek üretimi yapıyor. Dışarıda sıfırın altında 20 derece soğuk etkili olurken, ısıtılan seralarda yetiştirilen çiçekler, ilkbaharla birlikte Van'ın cadde ve sokaklarını süsleyecek.

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, doğal gazlı seralarda çiçek üretimi yapıyor. Dışarıda sıfırın altında 20 derece soğuk etkili olurken, ısıtılan seralarda yetiştirilen çiçekler, ilkbaharla birlikte Van'ın cadde ve sokaklarını süsleyecek.
Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Süphan Mahallesi'nde 25 bin metrekare üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış doğal gazlı seralarda süs bitkileri üretiyor. 30 işçinin istihdam edildiği seralarda üretilen çiçekler ilkbaharla birlikte kentin cadde ve sokaklarını renklendirecek. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu Van'da kurulan seralarda 20'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirilirken, bu yıl ilk olarak farklı kentlerden getirilen gül de yetiştirilmeye başlandı. İlkbahara kadar seralarda yaklaşık 700 bin çiçeğin üretilmesi hedefleniyor.
Doğu Anadolu'nun soğuk ikliminde çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, "Amacımız belediyemiz için büyük bir külfet olan çiçek alımının önüne geçmektir. Bu seralarda 20 çeşit çiçek üretiliyor. Yine bu yıl ilk olarak çeşitli illerden ve bölgeden geceleri topladığımız gül üretimine de başladık. Güllerimiz filizlendi. Bu yıl bu güllerden yüzde 90 oranında verim bekliyoruz. Bu ürettiğimiz çiçekleri inşallah bahar ayları ile birlikte Van'ın cadde ve sokakları ile buluşturacağız" dedi.

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