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Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce filoya katılan 11 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi'nce filoya katılan 11 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı. Yeni araçlarla filosu güçlendirilen Büyükşehir Belediyesi, bölgenin de en büyük ve en modern itfaiyesine sahip oldu.
Van Büyükşehir Belediyesi'nin filosu, alınan tam donanımlı 11 teknolojik itfaiye aracıyla güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın araç filosuna dahil edilen yeni araçların tanıtımı için Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı kampüsünde tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, ilgili daire başkanları, kurum müdürleri ve itfaiye teşkilatı katıldı.
Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, son teknolojiyle donatılmış ve çok yüksek katlara müdahale etme imkanı sağlayan 11 yeni araçla itfaiye filosunun gücüne güç kattıklarını söyledi. Vanlıları yıllardır mahrum kaldıkları gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturmaya devam ettiklerinin kaydeden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"Kim ne derse desin bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin bizlere verdiği büyükşehir belediye başkanlığı görevini inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz ve Van'ın uzun zamandan beri mahrum kaldığı gerçek belediye hizmetlerini halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir belediyemize vatandaşlarımızın vergilerinden kesilerek tahsis edilen ödenekleri de en doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bu kaynakları heba etmeyeceğiz. Bu kaynakları terör örgütlerine destek maksatlı asla kullanmayacağız, kullanılmasını da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu şehrin bir daha bu şekilde bir belediye ile inşallah yoluna devam etmeyeceğine de yürekten inanıyoruz."
Konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesi kesti. Daha sonra hizmete alınan araçları tek tek inceleyen Vali Zorluoğlu'na, İtfaiye Daire Başkanı tarafından plaket verildi.

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Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdiVan Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdiVan Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdiVan Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendirdi

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