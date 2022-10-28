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Van Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlık Fuarı’nda yerini aldı

28.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘1. Uluslararası Sağlık Fuarı’nda stant açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlık Fuarı’nda yerini aldı

Van’da düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Van’da ilk kez düzenlenen fuar ile Sağlık Bilimleri Kongresi, ilk günden yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta mobil araç, kısırlaştırma aracı, ilaçlama aracı ve Van kedileri yer aldı.

Açılışın ardından fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Van sağlık aktüel

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