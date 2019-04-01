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Van Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'li eş başkanlar kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:32 | Son Güncelleme

VAN'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'li eş başkanlar kazandı

VAN, (DHA)- VAN'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ertan ve Avcı oyların çoğunluğunu alarak Van'ın yeni büyükşehir belediye başkanları seçildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile DBP'li Van Büyükşehir Eş Başkanları Bekir Kaya ve Hatice Çoban görevden alınırken, dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Yoğun bir seçim gündeminin yaşandığı Van'da HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı büyükşehir belediyesini kazanırken, daha önce kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.
GÜRPINAR, ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA BU KEZ AK PARTİ KAZANDI
AK Parti'de olan Merkez Tuşba ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Yılmaz Berfi ve Ayşe Mamur kazanırken, Daha önce HDP'de olan ve yerine kayyum atanan Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ise bu kez Cumhur İtifakı'nı desteklediği AK Parti adaylarına kaptırdı. Ak Parti adayları Meki Arvas Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış Gürpınar'da, Abdurrahman Şeylan ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları seçildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Gevaş ilçesinde ise bir değişiklik olmadı ve AK Partili aday Murat Sezer oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi. Van'ın büyük ilçelerinden olan Erciş'teki oy sayım işlemleri ise halen sürüyor.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, merkez Edremit ilçesini Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Medeni Özer, Muradiye'yi Yılmaz Saran ve Leyla Balkan, Özalp'ı Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci, Saray'ı Caziye Duman ve Şabettin Bilmez, Başkale'yi Erkan Acar ve Şengül Polat, Çaldıran'ı ise Leyla Aksak ve Faruk Demir, oyların çoğunluğunu alarak kazandı.
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
1975 yılında Van'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bedia Özgökçe Ertan avukatlık mesleğine başladı. HDP'den 26'ncı dönem Van Milletvekili seçilen Ertan, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.
MUSTAFA AVCI
Eş Başkan Mustafa Avcı,1956 yılında Van'nın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erciş’te tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversite’de sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Demokratik Toplum Partisi kapanmadan önce İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.

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