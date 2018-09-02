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Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

STAT: Atatürk Şehir HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Muhammed Yıldız (xx), Emre Demirel (xx) VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş (xx) - Bilal Özhan (x) (Dk.

Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0

Arif KARAKAŞ / VAN (DHA)

STAT: Atatürk Şehir
HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Muhammed Yıldız (xx), Emre Demirel (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş (xx) - Bilal Özhan (x) (Dk. 79 Tahir Kurtuluş x), Mutlu İlengöz (xx), Serdar Cansu (xx), Uğur Karakoç (x), Ahmet Şahbaz (x), Güney Tutcuoğlu (x) (Dk. 65 Soner Birinci x), Sedat Komi (x) (Dk. 58 Umut Koray Öz xx), Yakup Demir (xx), Barış Sağır (xx), Çağrı Tekin (x)
KARŞIYAKA: Erdoğan Açar (x) - Cenk Özbey (xx), Metin Peker (xx), Arif Cılak (x) (Dk. 76 Görkem Kınay x), Mustafa Aşan (xx), Hakan Kuş (xx), Battal Demirbilek (x) (Dk. 86 İlyas Kahraman x), Mustafa Değirmenci (xx), Harun Atalay (x) (Dk. 83 Anıl Çıracı x), Doğukan İnci (xx), Onur Kıntaş (xx)
SARI KARTLAR: Ahmet Şahbaz, Mutlu İlengöz, Çağrı Tekin (Van Büyükşehir Belediyespor) - Mustafa Aşan, Battal Demirbilek, Erdoğan Açar (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor ligin ilk maçında İzmir ekiplerinden Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

FOTOĞRAFLI

Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka: 0-0

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