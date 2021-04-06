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Van Çaldıran’da metruk binada çok sayıda köpek ölüsü bulundu

06.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Çaldıran ilçesinde boş bir evde işkence ile öldürüldüğü belirlenen çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çok sayıda kişi bu olayı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan bu vahşete tepki gösterdi.

Van Çaldıran’da metruk binada çok sayıda köpek ölüsü bulundu

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bir evden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresinde araştırma yaptı.

60-70 KÖPEK ÖLÜSÜ

Yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde vahşice öldürülen 60-70 köpek ölüsünden kaynaklandığı belirlendi. Karşılaştıkları görüntü karşısında şoke olan çevre sakinleri polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek ölülerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, yaşanan bu vahşetle ilgili de inceleme başlattı. Konunun duyulması üzerine çok sayıda kişi bu olayı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan bu vahşete tepki gösterdi.

(DHA)

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Van
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