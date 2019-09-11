Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Aşağıbeşparmak Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist öldürüldü. 1 PKK terörist sağ olarak ele geçirilirken, bölgede tespit edilen sığınakta ise 4 el bombası, 10 adet M16 şarjörü, 1 kamuflajlı tulum, 1 not defteri, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kıyafet, 1 yağmurluk, 3 battaniye, 2 kütüklük ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

(DHA)



