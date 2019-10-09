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Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 00:40 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari’de 4, Van’da 2 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. (İHA)

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Van terörist

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