Van'da 25 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında ilçenin Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti.

TİCARİ TAKSİDE DE YAKALANDILAR

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyrukluyu şahıs yakaladı. Ekipler aynı mahallede şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside de 10 Afganistan uyruklu göçmeni daha yakaladı.

Yakalanan 25 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan ilçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan E.K, E.A, K.D.K, M.A, S.K. ve E.İ. ise Muradiye'de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)



