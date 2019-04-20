Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fcnden al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, merkez \u00fcss\u00fc Mollakas\u0131m olan saat 22:39'da 3.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nDeprem yerin 1.3 kilometre derinli\u011finde meydana geldi.PARTNER Yaz aylar\u0131nda sa\u011fl\u0131kl\u0131 bronzluk m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Van'da 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, AK Parti \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan ayr\u0131ld\u0131
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