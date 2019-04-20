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Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Köyü'nde saat 22:39'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Mollakasım olan saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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