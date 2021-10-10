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Van'da 3 dakika arayla 2 deprem

10.10.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3.4 ve 3.5 arasında değişen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Van'da 3 dakika arayla 2 deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedeldi.

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA

Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu. (DHA)

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deprem Van
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