Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.31'de meydana geldi. Yerin 11.25 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Özalp ilçesinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durumun gelmediğini söyledi. (DHA)
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