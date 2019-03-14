Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Yerin 5 km derinli\u011finde meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc 4.1 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.Taksinin cam\u0131na \u00e7\u0131k\u0131p... \u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u2018Yapay Zek\u00e2\u2019 bug\u00fcn t\u00fcm y\u00f6nleri ile ele al\u0131nd\u0131Metronun yer alt\u0131 otopark\u0131ndaki g\u00f6\u00e7\u00fckte \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor (4)
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