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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak açıkladı.

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