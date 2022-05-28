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Van'da aile ziyareti yapan Kılıçdaroğlu: 'Açlık yok diyen gelip görsün'

28.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programı kapsamında Van'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir aileyi ziyaret etti. Aile bireyleriyle sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, geçinmekte zorlandıklarını belirtti. "Açlık yok diyen gelip görsün" ifadelerini kullanan CHP lideri, "İç açıcı bir tablo değil. Annenin sağlık durumu iyi değil ve çocuklara iyi bakamıyor. Gıda ve elektrik sorunu var." şeklinde konuştu.

Van'da aile ziyareti yapan Kılıçdaroğlu: 'Açlık yok diyen gelip görsün'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir aileyi ziyaret ederek bir süre görüştü. Ailenin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, annenin sağlık sorunlarını olduğunu belirterek tablonun iç açıcı olmadığını ifade etti. Ailenin elektrik ve gıda sorunu olduğunu da belirten CHP lideri, "Açlık yok diyenler gelip görsün" şeklinde konuştu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kentte bulunan Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile Bostaniçi Mahallesi'nde Mehmet ve Hangül Talay çiftinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Aile bireyleri ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin gıda ve elektrik sorunu bulunduğunu ve bunların aşılması gerektiğini söyledi.

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"BÜYÜK SIKINTILAR VAR"

Evde anne ve çocuklarıyla görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, "Baba bir inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum, büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Muhtar yardımcı olacak. Bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilirsek mutlu olacağım. İl Başkan'ımız da gerekli çalışmayı yapacak ve bana bildirecek. İç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Annenin sağlık durumu iyi değil ve çocuklara iyi bakamıyor. Gıda ve elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım." dedi.

"AÇLIK YOK DİYENLER GELİP GÖRSÜN"

  1. yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimsenin kabul etmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu memlekette açlık yok diyenler gelip görsünler. Saray'da açlık yok, bunu biliyorum. Saray'da herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir, bu insanlarla bir konuş bakayım. Çocukları kucağına al bakayım. Çocukların derdi nedir bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın ve Türkiye'nin görmesini, bilmesini isterim. Yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil. Aynı dram İstanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Mardin'de İzmir'de de var. Bu tür dramlar her yerde var. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek." (AA)

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Van Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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