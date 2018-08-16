Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Van’dan büyük kongre için Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 13 YARALANDI

İlk bilgilere göre otomobilde bulunanlardan 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



