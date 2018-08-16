HABER

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

Van’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Van’dan büyük kongre için Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 13 YARALANDI

İlk bilgilere göre otomobilde bulunanlardan 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Ayvalık Bağyüzü yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındıAyvalık Bağyüzü yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kurbanlıkları ağır çeksin diye dışkıda beklettiKurbanlıkları ağır çeksin diye dışkıda bekletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van ak parti OTOBÜS trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.