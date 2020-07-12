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Van'da altı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda bugün 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sayı 25'e ulaştı.

Van'da altı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden bugün 4 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 23’e ulaştı.

BATIK BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

19 CESET ÇIKARILMIŞTI

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken, 6 ceset ise tekneden çıkarılmıştı.

ALTI CESET DAHA BULUNDU

Bugün de devam eden çalışmalar sonucunda 6 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 25 oldu.

İHA

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