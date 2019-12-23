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Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyon çarpıştı. Kazada, 13 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Tuşba Kaza

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